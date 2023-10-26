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Engin ve Dilan Polat'ın avukatından açıklama: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar - Son Dakika

Engin ve Dilan Polat'ın avukatından açıklama: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar

Son Güncelleme: 26.10.2023 13:30

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a ait 15 şirkette soruşturma kapsamında arama yapılırken çiftin avukatı, ''Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz'' diyerek tepki gösterdi.

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporun ardından tüm mal varlıklarına el konulan ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen çiftin bu sabah 15 şirketine baskın yapıldı. Arama esnasında konuşan çiftin avukatı yüzlerce çalışanın telefonlarına el konulmaya çalışılmasına isyan etti.

TELEFONLARA EL KONULACAK

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.

AVUKAT: GÖZALTI KARARI YOK, HERHANGİ BİR ŞEY YOK

Ataşehir'deki polikliniğinden polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğu belirten Kaya "Şu anda şimdi basın yasağı var, gizlilik kararları var. Gözaltı kararı yok, herhangi bir şey yok. Sadece mali şube geldi, bazı evrakları almaya çalışıyor. Onlara yardımcı oluyoruz biz avukatlar olarak. Herhangi bir şey yok. Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Personel telefonuna el koymaya çalışıyorlar, yüzlerce çalışanın telefonuna el konulmaz. Yani dünyanın her yerinde avukatlık yapmış, o ülkelerde avukatının böyle bir uygulama görmedim. Yüzlerce çalışanın personelin telefonu el konulmaz. İçeride gerginlik... Ben yani böyle bir sistemi görmedim. Yüzlerce insan evine gidecek, telefonları yok. Annesi, babasıyla konuşamıyor şu anda" diye konuştu.

Şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat'ın avukatı isyan etti: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar
Şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat'ın avukatı isyan etti: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar
Şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat'ın avukatı isyan etti: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar
Şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat'ın avukatı isyan etti: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Engin ve Dilan Polat'ın avukatından açıklama: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin ve Dilan Polat'ın avukatından açıklama: Yüzlerce çalışanın telefonuna el koymaya çalışıyorlar - Son Dakika
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