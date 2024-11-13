Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı ve yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisinin fragmanı fazla erotik bulunmuş ve yasaklanmıştı. Yasağa tepki gösteren Hadise şimdi de son konserindeki pozlarıyla gündem oldu. Ankara konserinde sahnede aynı pozları veren ünlü ismin cesur halleri yine çok konuşuldu.

13.11.2024 07:51  Güncelleme: 08:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cesur tarzı, özel hayatı ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise son olarak yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolünü paylaştığı Esas Oğlan dizisi ile gündemdeydi.

İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise'nin dizideki sahneleri fazla erotik bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor! Şimdi yeni dizimiz Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu?

ANKARA KONSERİYLE GÜNDEMDE

"Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" diyen Hadise şimdi de Ankara konserindeki görüntüleriyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Neredeyse yasaklanan dizisinin fragmanındaki sahneleriyle aynı pozları sahnede veren Hadise yine çok cesur bulundu. Ünlü ismin Instagram hesabından peş peşe yayınladığı karelere kısa sürede yorum yağarken, pozları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar 'Sonraki sahnende çırılçıplak şarkı söyle de rahatla', 'Elbisenin önü gittikçe kısalıyor' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'Sahne için yaratılmışsın', 'Yine harikasın' gibi yorumlar yaptı.

Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur

Seda Bakan, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Ankara, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
07:29 Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:03 Avrupa Ligi’nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
15:02 ’’Sahte doktor’’ iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı ''Sahte doktor'' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:18 Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı Kendini oyun havasına kaptıran polis memuru büyük beğeni topladı
14:10 Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi Aldatıldığını kocasının cenazesinde gözyaşı dökerken öğrendi
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
13:48 Roma, Montella’yı transfer etmek istiyor Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 09:16:13. #1.11#
SON DAKİKA: Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.