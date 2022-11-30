Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı'nın şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaşması dikkat çekti - Son Dakika
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Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı'nın şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaşması dikkat çekti

30.11.2022 10:56

Dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı, etkinlikte Ali Koç ve Derya Uluğ ile selfie çekti. Pozu, sosyal medya hesabından paylaşan Ilıcalı'nın Uluğ'un göğüslerini alkış emojisiyle sansürlemesi dikkat çekti.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Derya Uluğ, dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde sahne aldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı. Sevilen şarkılarını okuyan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.

GÖĞÜS DEKOLTESİNİ SANSÜRLEDİ

Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, fotoğraftaki Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürledi.

İşte Acun Ilıcalı'nın dikkat çeken paylaşımı:

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Son Dakika Magazin Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı'nın şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaşması dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı'nın şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaşması dikkat çekti - Son Dakika
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