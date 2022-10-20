Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu

20.10.2022 12:41

Dün akşam bir defileye katılan güzel oyuncu Merve Oflaz, yeşil renkteki kasık dekolteli pantolonuyla gündem oldu. Yürürken frikik vermemek için dikkat ettiği gözlemlenen Oflaz'ın kombini sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Survivor'daki performansının ardından oyunculuk yapan ve son olarak Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün akşam Züleyha Kuru'nun defilesine katılan Oflaz, kombiniyle tüm bakışları üzerine çekti.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sağlıklı beslenmesine ve spor yapmaya özen gösteren 34 yaşındaki ünlü isim, defileye yeşil renkteki kasık dekolteli bir pantolonla katıldı. Pantolonu göbek dekolteli bir büstiyer ile kombinleyen Oflaz, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.

KOMBİNİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Merve Oflaz'ın kombinini beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları, "Tarz yapmaya çalışırken saçmalıyorlar", "Bunun nesi moda" ve "Böyle modanın canı cehenneme" gibi yorumlar yaptı.

İşte Merve Oflaz'ın pantolonu için yapılan bazı yorumlar...

Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti
Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti
Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti
Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti
Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti
Ne göğüs ne bacak! Merve Oflaz, kasık dekoltesiyle görenleri şaşı etti
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Merve Oflaz, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Merve Oflaz'ın kasık dekolteli pantolonu sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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