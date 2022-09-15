MasterChef'te gergin anlar! Oyunu kaybeden yarışmacının sözleri şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı - Son Dakika
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MasterChef'te gergin anlar! Oyunu kaybeden yarışmacının sözleri şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı

15.09.2022 10:53

MasterChef Türkiye'de kırmızı takım yemekleri pişiremeyince gergin anlar yaşandı. Yarışmacılardan Fatma Nur'un "Açıkçası ben takımda bir sıkıntı görmüyorum" sözleri üzerine şef Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Yalçınkaya, "Delireceğim, vallahi delireceğim. Artık anlatamıyoruz derdimizi" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye, dün akşam 71. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen takımlar, kahvaltılık tarifler hazırladı. Şeflerin istediği yemeklerde başarısız olan kırmızı takım, ikinci kez dokunulmazlığı kaybetti. Bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılardan Fatma Nur'un savunması ise şef Mehmet Yalçınkaya'yı sinirlendirdi.

FATMA NUR: TAKIMDA SIKINTI GÖRMÜYORUM

Dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmacılarla sohbet eden Danilo Zanna, Fatma Nur'a "Sen sadece katmer mi yaptın?" sorusunu sordu. Yaptıklarından bahseden Fatma Nur ise "Hayır şefim sadece katmer yapmadım. İlk önce Kıvanç'a yardım etmek istedim. Böreğin içerisini ben yaptım. Sonra ona verdim. Süt reçelini çok bilmiyordum. Baktım bilenler var, onlara vermek istedim. Katmer ortada kalmıştı. Ben de 'Alayım, yapayım' dedi. Daha önce yapmadım ama hamurunun nasıl açıldığını biliyordum. Barış'ı suçlayamam. Ben kendim istedim aldım. O arada da geldi Yağız da yardım etti. Fırın dolu olduğu için Kıvanç pişirdi sağ olsun. Ekipçe çalıştık. Açıkçası ben takımda bir sıkıntı görmüyorum ama belki reçete verilirken bir sıkıntı olmuş olabilir" dedi.

MasterChef'te oyunu kaybeden yarışmacının savunması Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarttı: Vallahi delireceğim

YALÇINKAYA: VALLAHİ DELİRECEĞİM

Sinirlerine hakim olamayan yarışmacının sözlerini yarıda kesen Mehmet Yalçınkaya, "Delireceğim, vallahi delireceğim! Artık anlatamıyoruz derdimizi. Kendi kendime konuşmaya başladım yani. Ne sorunu yok? Çiğ yemekler var, çıkmayan yemekler var. Yarışmacılar mutlu ve başarılı olduklarını söylüyor."

YARIŞMACILARI UYARDI

Yalçınkaya'nın tepkisinin ardından konuşan Fatma Nur ise şunları söyledi: "Şefim sadece imece usulü çalıştığımızdan bahsediyorum. Herkes birbirine yardım etti. 'O konuda iyiydik' demek istiyorum. Yoksa dediğiniz gibi; yetmeyen 6, 7-8 tabak var sanırım. O yüzden ben de üzgünüm açıkçası ama yapabileceğimiz bir şey yok." Mehmet Şef bunun üzerine "Arkadaşlar kendi içinizdeki hataları konuşmadığınız sürece bu devam edecek" diyerek yarışmacıları uyardı.

MasterChef'te oyunu kaybeden yarışmacının savunması Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkarttı: Vallahi delireceğim

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım oldu. Yapılan oylamada ise haftanın ilk adayları Vural ve Atike seçildi. İkinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Yağız, Fatma Nur'u eleme adayı yaptı. Takım arasında yapılan oylama sonucu diğer aday da Barış oldu.

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Son Dakika Magazin MasterChef'te gergin anlar! Oyunu kaybeden yarışmacının sözleri şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'te gergin anlar! Oyunu kaybeden yarışmacının sözleri şef Mehmet Yalçınkaya'yı çıldırttı - Son Dakika
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