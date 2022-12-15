Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı - Son Dakika
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Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı

15.12.2022 09:26
Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı

Dün sabah canlı yayında Bircan Bali ile tartıştıktan sonra tansiyonu yükselen Seren Serengil, hastanede tedavi gördü. Serengil'in hastanedeki halini paylaşan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ise isim vermeden Bircan Bali'ye tepki göstererek "Bu kız sizi öperek Amerika'ya gitti ayıp gerçekten. Yayında arkasından yapmadığınız kalmadı" dedi.

Dünkü canlı yayında partneri Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil, programda rahatsızlanarak hastanelik oldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Serengil'in yüksek tansiyon nedeniyle çenesi kitlendi. Serengil'i hastaneye götüren sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, programda yaşananlara tepki gösterdi.

"GİTTİĞİNDEN BERİ YAYINDA YAPMADIĞINIZ KALMADI"

Serengil'in hasta yatağındaki halini paylaşarak sitem eden Tohma, "Oysa bu kız cuma günü Amerika'ya giderken sizi öptü gitti çok ayıp gerçekten. Gittiğinden beri yayında arkasından yapmadığınız kalmadı. Tansiyonu 22, beyin emarı çekiliyor. Çenesi hala kitli ben işi ile ilgili hiçbir konuya dahil olmam ama sağlığı söz konusu olursa kimse kusura bakmasın. Asaletinden cevap vermedi ama içine atar o. Biz onun sağlığı düzelene kadar çok çektik. Kronik tansiyonu var onun üzülmesine, hastalanmasına gönlüm razı olmaz" dedi.

Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı

"SEREN İÇİN STRESLİ HAYAT BİTTİ"

Gece yeni bir paylaşım yaparak Serengil'in son durumu hakkında bilgi veren Tohma, "Seren, bugün çenesinin yüksek tansiyonu ve stres nedeniyle kitlenmesi nedeniyle çalıştığı kanalın karşısındaki hastaneye götürüldü. 22 tansiyondu, ağzı kilitliydi, başı ve ensesinde ağrı vardı. Serum takıldı tansiyon 16/10'a düşürüldü. Çenesindeki kilit geçmeyince başka bir hastaneye götürdük. Orada tansiyonu 14/10'a düşürüldü, beyne pıhtı atabilme riski olduğundan doktor MR çekilmesini istedi. Seren'in riskli hipertansiyonu olması nedeniyle bundan sonra stresli ortamda bulunmaması gerektiğini söyledi. Bir haftalık rapor verildi. Seren için stresli hayat bitti. Onun hayatı her şeyden önemli bundan sonra bile bile onu sinirlendirmek ve strese sokmam, onun başına gelebilecek her şeye neden olmaktır" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı

SEREN SERENGİL'İN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bir haftalık raporu olmasına rağmen bugün canlı yayına çıkan Seren Serengil, ömür boyu tansiyon ilacı kullanmak zorunda kaldığını söyledi. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Serengil'in moralinin bozuk olduğu, tartıştığı Bircan Bali'ye de tepkili olduğu gözlerden kaçmadı.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Amerika'dan döndükten sonra canlı yayına çıkan Seren Serengil, programın açılışını yaparken "Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz" diyerek partneri Bircan Bali ve Arto'ya gönderme yaptı. Serengil'in tepkisine sinirlenen Bali ise "Sen varken de dert çekiyoruz" ifadelerini kullanınca tansiyon yükseldi. Sözünün kesilmesine tepki gösteren Serengil, Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme" ifadelerini kullandı. Serengil'in kendisiyle emir kipiyle konuşmasına tahammül edemeyen Bircan Bali, "Efendim? Ben de konuşuyorum şu an. Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım onlar Amerika'da kaldı" diyerek sert çıkıştı.

Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı
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Seren Serengil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bircan Bali'yle tartışıp hastanelik olan Seren Serengil'in sevgilisi öfke kustu: Ayıp, arkasından yapmadığınız kalmadı - Son Dakika


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