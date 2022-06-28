Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı - Son Dakika
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Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı

28.06.2022 16:46

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla gerçekleşen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, bu yıl Tayland'da yapıldı. Birinci, Filipinler'den Fuschia Anne Ravena oldu.

Dünya çapında trans kadınlar güzellik yarışması düzenlendi. Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Tayland'da düzenlenen yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Kolombiyalı Jasmine Jimenez'in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Tayland televizyonunda cumartesi günü canlı yayınlanan güzellik yarışması finalinde yarışmacılar gece elbiselerinin yanı sıra kendi ülkelerini temsil eden ulusal kostümlerle de sahneye çıktı.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Soru-cevap bölümünde Ravena, trans güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi. Ravena ayrıca, "İnsan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel yanının sadece bilgi dolu bir kafaya sahip olmak olmadığını düşünüyorum. Sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı" dedi.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Yarışmadan önce yarışma organizatörleri tarafından yayınlanan bir videoda Ravena, cinsiyet geçişinin "kolay olmadığını" söyledi. Yarışmada ödülünü annesine adayan Ravena, "Kendi evime kabul edilmek, trans yolculuğum boyunca aldığım en iyi hediye" dedi.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Miss International Queen adıyla düzenlenen güzellik yarışması, 2004'ten beri düzenleniyor. Yarışma, 2021'de pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı

Ravena, tacın yanı sıra yaklaşık 12 bin 700 dolar para ödülü ve sponsorlardan hediyeler aldı.

İşte diğer adaylar;

Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Venezuela güzeli Sofia Salomon
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Vietnam güzeli Phung Truong Tran Dai
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Tayland güzeli Kwanlada Rungrojampa
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Peru güzeli Javiera Arnillas Cartagena
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Puerto Rico güzeli Catalina La Bella
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Malezya güzeli Papai Cici
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Japonya güzeli Yushin
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Güney Kore güzeli Jin
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Laos güzeli Minladar Engmany
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Kraliçe diğerlerine fark attı
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Son Dakika Magazin Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı - Son Dakika
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