Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Geniş Video İzle

38 yaşındaki süpermodel Irina Shayk, Milano'da vegan kozmetik markasının etkinliğinde şeffaf, gümüş işlemeli mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Bu görünümü, Cadılar Bayramı'nda eski partneri Bradley Cooper ile New York'ta görülmesinin ardından geldi. Shayk, kutlamalarda Lara Croft kostümü giydi. 2015'te tanışan çift, 2017'de kızları Lea'yı kucaklarına almış, 2019'da ise yollarını ayırmıştı.

04.11.2024 10:34  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Milano'da vegan kozmetik markasının etkinliğinde şeffaf, gümüş işlemeli mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

38 yaşındaki süpermodel, Pazar günü Palazzo Viscon'da düzenlenen D'Alba Piedmont Yeni Ürün Tanıtımı'nda zarif görünümüyle göz doldurdu. Minik gümüş taşlarla süslü, şeffaf boyundan bağlamalı elbisesinin üzerine günlük bir siyah kapüşonlu kazak giyen Shayk, nude renkli bantlı topuklu ayakkabılarıyla şıklığını tamamladı. Geriye doğru düz taranmış koyu renk saçları ve pırlanta küpeleriyle dikkat çekti.

Bu görünümü, New York'taki Cadılar Bayramı kutlamalarında Lara Croft kostümüyle görülmesinin ardından geldi. Eski partneri Bradley Cooper ile birlikte kutlamalara katılan Shayk, siyah atlet ve şort üzerine altın tokalı kemerle Tomb Raider temalı kostümünü tamamlamıştı.

Irina ve Bradley Cooper, 2015'te tanışmış ve 2017'de kızları Lea De Seine'i kucaklarına almışlardı. Çift, dört yıllık ilişkilerini 2019'da sonlandırdı. Şimdi kızlarının ortak velayetini paylaşıyorlar.

Geçen ay Irina, köpekleri Peanut'ı Bradley'nin Manhattan'daki 13 milyon dolarlık evinin önünde, kızları Lea De Seine için teslim ederken görüntülendi. Çift, dadı kullanmadan kızlarının velayetini eşit olarak paylaşıyor.

Irina, ELLE dergisine verdiği röportajda "Lea'yı her yere götürüyoruz. Çok uyumlu bir çocuk. Bradley, Lea ve benim hayal edebileceğimiz en iyi baba. Her şey yolunda gidiyor çünkü biz öyle olmasını sağlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

İlginç bir şekilde, hem Irina hem de Bradley'nin şimdiki kız arkadaşı Gigi Hadid, 15 Ekim'de Brooklyn Deniz Üssü'nde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıktı, ancak Bradley etkinliğe katılmadı.

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı

Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Halo Dayı:
    Tül elbise ile göz kamaştırmış. Bunlar çıplaklığı moda diye millete kabullendirdi o yüzden artık Anadolu’nun en mütevazi ilçesinde bile göbeği açık, evde bile giyilmeyecek tayt ile dışarda gezen tipler türedi. Neslimizi, ailemizi ve milletimizi bu ahlak yozlaşmasından korumamız gerektiği kanaatindeyim. 12 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    elbise nerde 2 1 Yanıtla
  • McA !:
    Ekonomimiz de göz kamaştırıyor. Bırakın abuk subuk haberleri de Ekonomiden haber verin. Asgari ücretlinin büyük abdesti bile kokmuyor artık açlıktan,Emeklinin sürünüş hız rallisini haber yapın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 CHP lideri Özel’den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:13:07. #1.11#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü model Irina Shayk, katıldığı etkinlikte tül elbisesi ile göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.