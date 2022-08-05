Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika
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Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

05.08.2022 16:46
Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez son günlerde aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi oluyordu. Gomez,TikTok hesabından paylaştığı bir videoda daha zayıf görünmek için "Midesini içeri çekmediğini" ve bunu yapmayacağını söyledi.

Şu sıralar İtalya'nın Capri kentinde tatile çıkan yıldız şarkıcı Selena Gomez, son dönemde aldığı kilolarla gündemde. Bazı hayranlarının "Kilolusun" yorumuna maruz kalan Gomez, paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi.

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

TikTok hesabından mayosuyla bir teknenin güvertesinde güneşlenen güzel şarkıcı, aldığı kilolarla kendisini eleştirenlere adeta meydan okudu.

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

30 yaşındaki şarkıcı "Sıska kalmaya çalışıyorum ama Jack in the Box'a gittim ve dört taco, üç yumurtalı rulo, soğan halkası ve baharatlı tavuklu sandviç aldım" dedi.

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Başarılı yıldız şöyle devam etti; "Ama dürüst olmak gerekirse, kilom umurumda değil çünkü insanlar zaten bununla dalga geçiyor. 'Sen çok küçüksün' 'Sen çok büyüksün' 'Buna sığmaz."

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu

Olumsuzlukların kendisine ulaşmasına izin vermediğini ifade eden güzel şarkıcı, videoyu şu sözlerle kapattı. "Olduğum gibi mükemmelim. Hikayeden çıkarılacak ders? Hoşçakal."

Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu
Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu
Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu
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Selena Gomez, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzeller güzeli şarkıcı Selena Gomez aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi oldu - Son Dakika


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