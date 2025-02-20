Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı

Geniş Video İzle

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, babasının kendisi ve kardeşinin varlığından haberdar olduğunu ve onları çocuk esirgeme kurumuna verdiğini iddia etti. Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına meydan okudu.

20.02.2025 10:21  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Metin Akpınar'ın kızı olduğu geçtiğimiz yıl mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın baştan beri kendisi ve kardeşinin varlığından haberdar olduğunu ve onları çocuk esirgeme kurumuna verdiğini öne sürdü.

Metin Akpınar'ın 1987'de Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'nun, ünlü ismin biyolojik kızları olduğu DNA raporuyla resmi olarak kesinleşmişti.

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı

Metin Akpınar, ikiz çocukları olduğunu sonradan öğrendiğini ve onlara sahip çıkacağını söylemişti. Babasıyla arası kötü olan Duygu Nebioğlu, annesiyle iletişim kurmak için uzun süredir çabalıyor.

"HER ŞEYDEN HABERİ VARDI"

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın çocuklarından haberdar olduğunu, Akpınar'ın kendisini ve kardeşini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyledi.

Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum.

"BU ADAMLARIN BAŞKA NELER YAPTIĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun. Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın. Zaten yakında, çocuklarının annesine ve çocuklarına bunları yapan adamların başkalarına neler yaptığını öğreneceksiniz"

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı

Nebioğlu, ayrıca annesi Suphiye Orancı'nın bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"SANA ATTIKLARI İFTİRALAR ORTAYA ÇIKIYOR"

"Dün gece rüyamda gördüm seni. Yaşadıkların için, sana yapılanlar için çok üzgünüm. Bu ülkede hiçbir çocuğun, kadınlarımızın genç kızlarımızın zarar görmemesi için elimden geleni yapacağım. Sana aylardır attıkları iftira ortaya çıkıyor artık. Gülümse sadece"

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı
Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar\'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa yavuzdeger:
    bizene arkadaş. iyice kabak tadı verdi. 19 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    tecavüz olayı yoktur dımı olan bıten ılgınc cunku 11 0 Yanıtla
  • ayşe onat:
    sanatçıyım diyorsun ama baba bile olmayı beceremişsiniz.Gerçek sanatçı kimdir biliyormusunuz Anne ve Baba olmaktır. çünkü ömür boyu emek vardır.Pazara kadar değil mezara kadar.şimdi filmlerinizi bile izlemiyorum. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.