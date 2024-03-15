Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
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Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

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Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Çift, oğullarına Hazar adını verirken ikinci kez babalık heyecanı yaşayan Ölmez, bebeğiyle kamera karşısına geçti.

15.03.2024 09:39  Güncelleme: 09:58
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28 Haziran 2021 tarihinde nikah masasına oturan oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, ilk bebeklerini 2022 yılında kucaklarına aldı. Çift, dün ikinci kez aynı heyecanı yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne ve baba olacaklarının müjdesini veren çift, dün bebeklerini kucağına aldı. İki başarılı oyuncu, oğullarına Hazar adını verdi. Güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu, doğumdan kısa bir süre sonra Instagram hesabından kendisini ziyaret eden arkadaşları Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur'un yayınladığı fotoğrafları paylaşarak doğum yaptığının müjdesini verdi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez de oğluyla ilk pozunu vermeyi ihmal etmedi.

Çiftin ilk bebekleri Zeynep de 2022'nin mart ayında dünyaya gelmişti.

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez\'in ikinci bebekleri dünyaya geldi

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Son Dakika Magazin Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika

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