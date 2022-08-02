Ece Erken'den Şok Eden İddia! - Son Dakika
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Ece Erken'den Şok Eden İddia!

02.08.2022 11:02
Ece Erken'den Şok Eden İddia!

Ece Erken, 7 ay önce silahlı saldırıya uğrayan avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmişti. Eşinin acısıyla sarsılan ve geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini söyleyen ünlü sunucu, bu kez eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

"SAHTE İMZAYLA..."

Geçtiğimiz günlerde Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayan ve eşinin ailesinin mal kaçırdığını öne süren Ece Erken, yeni bir iddiada bulundu. Sunucu, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ileri sürdü.

"BEN İLAÇLARLA AYAKTA DURURKEN..."

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Erken, "Ben şubat ayında ilaçlarla dururken, Şafak'ın ofisinde olan vekaletimi kullanıp, sigortalara, savcılığa başvuruda bulundun mu? Vekaletim bulunan Mete Menekşe'nin imzasını taklit ederek sigortalardan para almaya çalıştın mı?" dedi.

Ece Erken'den Şok Eden İddia!

"GEREKLİ ŞİKAYET YAPILACAKTIR"

Avukat Mete Menekşe de ünlü ismin ardından, "Ece Erken adına 11.02.2022'de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaat tarafımdan yapılmadığı gibi, dilekçenin altındaki imza da şahsıma ait değildir. Konu hakkında gerekli şikayet yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

BENAN KOCADERELİ'Yİ HEDEF ALDI

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk eşi ve kızlarının annesi Benan Kocadereli'yi hedef almıştı.

Benan Kocadereli, Al Sana Haber'e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi.

İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.

Ece Erken'den Şok Eden İddia!

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM VE İSPATA DAVET EDECEĞİM"

Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan Ece Erken, bu kez Benan Kocadereli'yi hedef aldı. Erken, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir mesaj yayınladı:

"Eğer böyle bir yorum veya cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek bu bir! Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede?

Teknedeki seabob bile alınmış kullanılıyor. Demek ki miras aslında kabul edilmemiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Neden ölümünden 1 ay sonra hepsi satıldı? Abiyle anlaşmalı mı yürüyor her şey... Eğer ortada böyle bir açıklama varsa pazartesi ilk iş şikayetçi olacağım ve ispata davet edeceğim."

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken nereli ve kaç yaşında; 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv'de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında "Nilgün" dizisinde başrolde oynadı. "Lise Defteri" adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Miras Kavgası Büyüdü! Ece Erken'den Şok Cevap! Miras Kavgası Büyüdü! Ece Erken'den Şok Cevap! 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor' diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi! 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor' diyen Ece Erken'e Benan Kocadereli'den yanıt: Asıl mal kaçıran başka birisi!
Kaynak: Snob Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Yeşilköy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Erken'den Şok Eden İddia! - Son Dakika

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