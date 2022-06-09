Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu! - Son Dakika
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Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!

09.06.2022 16:21

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, vücudunun yarısını açıkta bırakan transparan elbisesiyle katıldığı Halftime Film galasına damga vurdu. Altına iç çamaşırı giymediği gözlemlenen 52 yaşındaki yıldızın bu görüntüsü gündem oldu.

Ünlü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar aşk yaşamaya başlayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, dün akşam kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasında boy gösterdi.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Lopez, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan detaylı siyah bir gece elbisesi giymeyi tercih etti.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Siyah kombinini siyah çanta ile tamamlayan Lopez'in 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğü de dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Lopez'in yaşına rağmen kusursuz fiziği ise ağızları açık bıraktı.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi

Gala için bu iddialı siyah elbiseyi giyen Lopez, gösterimin ardından düzenlenen parti için ise beyaz bir takım seçti.

Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi
Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi
Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi
Cesur tercihlerin kraliçesi JLO! Şeffaf elbisenin altına iç çamaşırı giymedi
Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
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Son Dakika Magazin Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu! - Son Dakika


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