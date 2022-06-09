Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!

Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı

Ünlü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar aşk yaşamaya başlayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, dün akşam kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasında boy gösterdi.

Lopez, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan detaylı siyah bir gece elbisesi giymeyi tercih etti.

Siyah kombinini siyah çanta ile tamamlayan Lopez'in 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğü de dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Lopez'in yaşına rağmen kusursuz fiziği ise ağızları açık bıraktı.

Gala için bu iddialı siyah elbiseyi giyen Lopez, gösterimin ardından düzenlenen parti için ise beyaz bir takım seçti.