1 yılda 28 kilo fazlasından kurtulan Elçin Afacan, hamamda poz verdi - Son Dakika
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1 yılda 28 kilo fazlasından kurtulan Elçin Afacan, hamamda poz verdi

27.06.2023 10:11

Sen Çal Kapımı ve Bir Aile Hikayesi gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elçin Afacan, 1 yılda 28 kilo verdi. Düzenli beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak hamamda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sen Çal Kapımı ve Bir Aile Hikayesi gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'la Çöp Adam dizisinde başrolü paylaşan Elçin Afacan, 1 yılda 28 kilo verdi. Düzenli beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak hamamda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

SERE SERPE UZANIP POZ VERDİ

Verdiği kilolarla sık sık adında söz ettiren güzel oyuncu, bir işbirliği için hamamda ayna karşısına geçti. Hamamda mini elbisesiyle sere serpe uzanarak pozlar veren oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Pozlarını 1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncunun siyah kalp emojisiyle yaptığı paylaşım yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUMLAR (1)
  • mesut yuksel: Çooook önemli bir haber bu yaaa...bizde hanım efendinin hamam pozlarını merak edip duruyorduk !!! Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 1 yılda 28 kilo fazlasından kurtulan Elçin Afacan, hamamda poz verdi - Son Dakika


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