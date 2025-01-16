Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar'' - Son Dakika
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Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''

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Sosyal medyada 'sihirbazbayan' adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Yılmaz, ikili tarafından işinin engellendiğini dile getirdi.

16.01.2025 09:48  Güncelleme: 10:08
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'Sihirbazbayan' adıyla dünyayı gezen ve sosyal medya hesabından gezi paylaşımları yapan Ceren Yılmaz, ünlü oyuncu Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında duyanları şaşırtan iddialarda bulundu.

"24 yaşında kendi başıma bir şey yapmak istiyorum" diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi.

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! 'Beni evimden aldırdılar'

Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken'in kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: "Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi ve Türkiye'ye çağırılıyorum ifade verebilmem için... Ben bu insanların isimlerini vermeyeyim diye tehdit ediliyorum. İşlerime taş koyuyorlar"

DOSYALARI PAYLAŞTI

Elçin Sangu'nun sevgilisiyle iş yapan ve bunu Sangu'nun ününe güvendiği için yaptığını söyleyen Yılmaz, kendisine Sangu ve Özdiken tarafından açılan davanın savcılık dilekçesini de paylaştı. Yılmaz, ayrıca Elçin Sangu'ya Instagram üzerinden yolladığı mesajları da paylaştı.

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! 'Beni evimden aldırdılar'

Yılmaz'ın, Sangu'ya attığı mesajlarda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

" İspanya, İtalya, Pisa Roma Hollanda Güneydoğu turumun tamamı olmak üzere 4 senelik bütün emeğim var. Ben yunus beyi tanımam etmem. Sizin eşiniz olduğunu söylediği için sizi referans aldık ve güvendik. 15 bölüm kadar program çektik 1 lira bile ödeme almadık. Ben artık bölümlerde de değilim ama görüntülerimi göndermezse olayın rengi üzülerek söylüyorum değişecek Piyasada sizi kullanarak sizin adınızla işler yapıyor ve güven sağlıyor. Benim gibi birçok insan mağdur durumda. Işığınız çok parlak lütfen gölge düşürülmesine müsaade etmeyin.

O adamın kötü enerjisinden de tez vakit arının. Egosu ve kibri yüzünden birçok ihtimali kaybettiği gibi çevresine de başarısızlığıyla kaybettiriyor. Umarım demek istediğimi anlıyorsunuzdur.

Bu hafta görüntülerim gelmediği takdirde tüm durumu anlattığım bir video yayınlayacağım. Kendi kariyerim için de tatsız bir olay ama başka seçeneğim yok lütfen görüntülerimi göndermesini sağlayın. Bahsi geçen tehdit, şantaj ve hakaret mesajı. Hiç mi utanmadınız şunu savcının önüne çıkartırken?"

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! 'Beni evimden aldırdılar'
Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! \'\'Beni evimden aldırdılar\'\'

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Son Dakika Magazin Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar'' - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cocukluk askimsin:
    ferhat annesini sürekli evden aldiriyor hiç şikayet ettiğini görmedik. 3 6 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    geken giden dolandirici ka diirkci olmus acil devletin el atmasi lazim insanlar is yapmaktan korkar oldu 4 0 Yanıtla
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