En seksi Türk kadını seçilmişti: Törende verdiği pozlar olay

15.01.2026 14:52  Güncelleme: 15:03
Geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilen Zeynep Bastık, katıldığı törende ''Yılın Stil Sahibi Müzisyeni'' ödülünü aldı. Siyah, dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Zeynep Bastık, konser maratonunu sürdürürken bu kez aldığı ödülle gündeme geldi. Pop müziğin sevilen ismi, katıldığı törende "Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü"ne layık görüldü.

YILIN STİL SAHİBİ MÜZİSYENİ SEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl Serkay Tütüncü ile yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiren Bastık, bu kez stil ödülüyle öne çıktı. Bastık'ın geçtiğimiz yıl "En seksi Türk kadını" seçildiği de hatırlatıldı.

SİYAH ELBİSESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bastık, ödül gecesinde siyah, derin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbise tercih etti. Şarkıcının cesur seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımlara çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıların bir bölümü Bastık için "harika görünüyor", "güzel kadın", "gerçekten seksi" gibi ifadeler kullandı.

İşte Zeynep Bastık'ın o fotoğrafları;

Zeynep Bastık, Kültür Sanat, Magazin, Ünlüler, Müzik, Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Emrah Öztürk Emrah Öztürk:
    bunun neresi sexi la 22 1 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    köydeki fazilet abla bundan daha kadındır , kim seçti bunu 14 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    bu Türk de değil ki 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
