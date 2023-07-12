Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu - Son Dakika
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Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu

12.07.2023 14:12

Ciddi bir bakteriyel enfeksiyonuna yakalanan ve baygın bulunduğu otel odasından yoğun bakıma kaldırılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlatan şarkıcı, gözünü açtığı anda aklına çocuklarının ve iptal etmek zorunda kaldığı dünya turnesinin geldiğini söyledi.

New York'ta otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan Madonna, ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığı için yoğun bakımda tedavi edildi. Bir süre entübe edilen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Madonna, "Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi" dedi.

"İYİLEŞME YOLUNDAYIM, HAYATIMDAKİ TÜM NİMETLER İÇİN MİNNETTARIM"

Ölümden dönen şarkıcı, 19 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım. Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim. Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler."

Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığım ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığım ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
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Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı

Madonna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu - Son Dakika
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