Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazandı

Çiğdem Batur: Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir pr şirketim var

Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.