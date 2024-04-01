31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde en merak edilen isimlerden biri de CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.
'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti.
X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.
MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Erdal Beşikçioğlu geçen günlerde mal varlığını açıklamıştı.
"Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
* Ankara Çankaya Güven Mahallesi'nde Kat Mülkiyeti Mesken
* İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
* İzmir Çeşme Ardıç Mahallesi'nde Bahçeli Dubleks Ev
* İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
* İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
* 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
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Son Dakika › Magazin › Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazandı - Son Dakika
Hakan Ural, daha önce Murat Kurum'un kazanacağını belirttiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle ilgili açıklama yaptı. Ural, Kurum'un tarihi farkla kazanacağını söylemişti ancak sonuçlar İmamoğlu'nun lehine sonuçlandı. Ural, eleştirilere cevap vererek, aşağılayan zihniyete acıyarak gülüyor ve ayrışmadan, öfkelemeden ömürden zevk almaya çağrıda bulunuyor.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklamasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Yerel seçimlerde İyi Parti'nin Safranbolu belediye başkan adayı olan Hakan Peker, seçimlerde beklediği sonucu alamadı. Peker'e sandıktan yaklaşık 950 oy çıktı. Safranbolu'da CHP adayı Elif Köse birinci olurken, AKP adayı Ali Büyüközdemir ikinci sırada yer aldı. İyi Parti adayı Hakan Peker ise yüzde 3,49 oy oranıyla listede kendine yer bulamadı.
Seren Serengil ve Sinan Akçıl arasında 'İmamoğlu-Kurum' gerginliği yaşandı. Akçıl'ın seçim sonrası yaptığı açıklamalara Serengil'den sert yanıt geldi. Serengil, Akçıl'ı döneklikle suçladı ve karakterinin zayıf olduğunu belirtti.
Davut Güloğlu, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, bazı şaibeli durumlar olduğunu belirtti ve seçmenlere teşekkür etti. Güloğlu, oy namusudur ve bu namusu her koşulda korumaya ant içtik dedi.
Sanat dünyasının konuşulan isimlerinden Mesut Yar, Davut Güloğlu, İrfan Değirmenci ve Hakan Peker gibi birçok isim siyasete atılarak il ve ilçelerden aday olmuştu. Yarışa girenlerden kazananlar ise sadece Erdal Beşikçioğlu ve Lal Denizli oldu.
Sık sık Murat Kurum'a verdiği destekle adından söz ettiren Sinan Akçıl, Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından "Tek dileğim; 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak. Sizin de öyle olsun seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını" deyince Seren Serengil de "Sen ne dönek adamsın" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, yüzde 53,69 oyla Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu. Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen Denizli "Çeşme halkının teveccühü ile önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme'ye Başkanlık yapacağım" dedi.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılarak Ankara Etimesgut'tan CHP adayı olan Erdal Beşikçioğlu, %56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci oldu.
Yurt dışında yaşayan Çiğdem Batur, Londra'da bir oyunculuk akademisi ve bir pr şirketi olduğunu belirterek, Türkiye'yi özlediğini söyledi. Batur, oyuncuların yurt dışına yatırım yapmasını da değerlendirerek, Londra'ya olan ilginin arttığını ve emeğin karşılığının daha fazla alındığını ifade etti.
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