Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını sıraladı.
Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:
Ankara Çankaya Güven Mh.de Kat Mülkiyeti Mesken
İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis
İzmir Çeşme Ardıç Mh.de Bahçeli Dubleks Ev
İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken
İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken
2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil
2016 Model A4 Audi Marka Otomobil
Son Dakika › Magazin › Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı - Son Dakika
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira arasında geçen Ramazan sahnesine gelen eleştirilerin ardından dizinin senaristi oyuncular için "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" derken yapımcısı ise "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Megan Fox, estetik ameliyatlarına devam edeceğini açıkladı. Yıllardır süregelen estetik ameliyatı tartışmalarına son veren Fox, göğüslerine ve poposuna estetik yaptıracağını belirtti. Transformers yıldızı, vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını da ifade etti. Ancak genel anestezi korkusu nedeniyle birçok prosedürden kaçındığını da belirtti.
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, haziran ayında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda binlerce hayranına konser verecek. Tilbe'nin konser biletleri ise 450 TL ila 10 bin TL arasında satışa çıktı.
Sevgilisinin, annesiyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Nehir'in anlattıkları akıllara durgunluk verdi. Annesinin damadından hamile olduğunu söyleyen Nehir, "Sevgilim, annemle benim aramda yatar yüzünü de ona dönerdi" dedi. Duydukları karşısında şaşkına dönen Anlı ise Nehir'i özel konuları konuşmaması gerektiği konusunda uyardı.
Kate Middleton'ın tedavi gördüğü özel klinikte bir personelin tıbbi kayıtlarına ve kişisel bilgilerine erişmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma açıldı. Londra Kliniği'nin yetkilileri, ihlal iddiasını değerlendirmek için Bilgi Komiserliği'ne başvurdu. İddia, prensesin geçtiğimiz hafta sonu dışarıda görüntülendikten bir gün sonra ortaya çıktı.
Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, pembe bir jartiyerle poz verdiği cesur fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Instagram'da paylaşılan fotoğraf, 17,2 milyon takipçiden 78.000'den fazla beğeni aldı. Wanda ve Icardi'nin 11 yıllık evliliklerinde inişli çıkışlı dönemler yaşansa da sonunda anlaşmış gibi görünüyor. Icardi, bu sezon 38 maçta 23 gol ve 11 asist yaparak başarılı bir performans sergiledi.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın alışveriş yaparken görüldüğü videoda yer alan kişinin bir dublör olduğuna dair komplo teorileri sosyal medyada yayıldı. Ancak bu teoriyi destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmuyor. Bu tür yanlış iddialar, kişilere ve kamuoyuna zarar verebiliyor. Sosyal medya platformları, yanıltıcı ve zararlı içeriklere izin vermemek için önlemler alıyor.
Başarılı şarkıcı Hayko Cepkin, 30 yıl önce Beşiktaş tribünlerinde kaydedilen görüntülerini yayınladı. Cepkin'in değişimi herkese şaşkına çevirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?