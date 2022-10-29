Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Eşi Kadir Doğulu'dan yanıt: Ne olacak böyle, bu nedir? Ayıp - Son Dakika
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Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Eşi Kadir Doğulu'dan yanıt: Ne olacak böyle, bu nedir? Ayıp

29.10.2022 15:54

Eşi Kadir Doğulu ile aynı dizide rol alan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Eşinin paylaşımına yorum yapan Doğulu ise "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp" yorumunu yaptı.

Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolde yer alan Neslihan Atagül Doğulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'yi temsilen Fashion Trust Arabia Ödül Töreni'ne katılan Atagül, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

KADİR DOĞULU: BU NEDİR, AYIP

Ünlü oyuncu, son olarak ise araç içinde verdiği bir pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşine olan hayranlığını her fırsatta dile getiren yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ise paylaşıma sessiz kalamadı. Eşinin paylaşımına yorum yapan Doğulu, "Ne olacak böyle, bu nedir. Ayıp" ifadelerini kullandı.

Neslihan Atagül fotoğrafını paylaştı, eşi Kadir Doğulu'dan yorum gecikmedi: Bu ne böyle ayıp
Neslihan Atagül fotoğrafını paylaştı, eşi Kadir Doğulu'dan yorum gecikmedi: Bu ne böyle ayıp
Neslihan Atagül fotoğrafını paylaştı, eşi Kadir Doğulu'dan yorum gecikmedi: Bu ne böyle ayıp
Neslihan Atagül fotoğrafını paylaştı, eşi Kadir Doğulu'dan yorum gecikmedi: Bu ne böyle ayıp
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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül'ün paylaşımına eşi Eşi Kadir Doğulu'dan yanıt: Ne olacak böyle, bu nedir? Ayıp - Son Dakika


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