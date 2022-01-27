Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?

Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti. Eşinin ölüm haberini aldıktan sonra yıkılan ve sakinleştiricilerle ayakta duran Ece Erken ise evinde kendine gelmeye çalışıyor.

ECE ERKEN: BEN NASIL DAYANACAĞIM

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali ise yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

BİRCAN BALİ: ABİMİZ HAİN SALDIRIDA ÖLDÜ

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini alınca sarsıldıklarını söyleyen Bircan Bali, "Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok" dedi.

NE OLDU?

Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü de yaralandı.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.