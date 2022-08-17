Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Dün Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması için adliyeye giden ve sanıkların savunmasını dinlerken baygınlık geçiren Ece Erken'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Ece Erken'in en zor dönemde yanında olan yakın arkadaşı Sezer Çakır'ın eşi Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edildi. Erken ve Çakır'ın Instagram'da takipleşmemesi de bu iddiaya bağlanırken söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Dün eşinin duruşmasında sanık ifadelerini dinlerken baygınlık geçirdiği için zor anlar geçiren Erken, hakkındaki iddialar için sessizliğini bozdu.

"KAFAMDA VE RUHUMDA SADECE EŞİMİN DAVASI VAR"

Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum, dinlediklerime ne ruhum ne kalbim ne de aklım dayanabildi. Yere yığıldım... Bugün sabah kalkıyorum, aile dostum dediğim, eşiyle ve çocuklarıyla yakinen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle haberim yazılıyor. Hem abimle yazıyor hem de en yakın arkadaşımla takipleşmeme sebebimin bu olduğunu yazıyor. Kafamda, ruhumda, beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan, yazan, yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıla havale ediyorum. Bitmediniz be."