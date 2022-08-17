Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi - Son Dakika
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Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi

17.08.2022 12:13
Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan ünlü sunucu Ece Erken, evli aile dostu Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddiasına tepki gösterdi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ocak ayındaki ölümüyle yıkılan Erken, "Dün katillerle aynı ortamda bulunup yıkıldım. Aklımda ve ruhumda sadece eşimin davası var. Önce Allah'a sonra da yargıya havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Dün Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin ilk duruşması için adliyeye giden ve sanıkların savunmasını dinlerken baygınlık geçiren Ece Erken'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

Ece Erken'in en zor dönemde yanında olan yakın arkadaşı Sezer Çakır'ın eşi Hayrettin Coşkun ile aşk yaşadığı iddia edildi. Erken ve Çakır'ın Instagram'da takipleşmemesi de bu iddiaya bağlanırken söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Dün eşinin duruşmasında sanık ifadelerini dinlerken baygınlık geçirdiği için zor anlar geçiren Erken, hakkındaki iddialar için sessizliğini bozdu.

"KAFAMDA VE RUHUMDA SADECE EŞİMİN DAVASI VAR"

Aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Daha dün eşimin davasının ilk günüydü. Katillerle aynı ortamda bulundum, dinlediklerime ne ruhum ne kalbim ne de aklım dayanabildi. Yere yığıldım... Bugün sabah kalkıyorum, aile dostum dediğim, eşiyle ve çocuklarıyla yakinen görüştüğüm abim dediğim Hayrettin abimle haberim yazılıyor. Hem abimle yazıyor hem de en yakın arkadaşımla takipleşmeme sebebimin bu olduğunu yazıyor. Kafamda, ruhumda, beynimde sadece eşimin davası varken bana bu açıklamayı yapan, yazan, yazdıran kim varsa önce Allah'a sonra yargıla havale ediyorum. Bitmediniz be."

Ece Erken, yakın arkadaşının eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Ece Erken, yakın arkadaşının eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Ece Erken, yakın arkadaşının eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Ece Erken, yakın arkadaşının eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
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SON DAKİKA: Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi - Son Dakika
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