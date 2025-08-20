Esra Dermancıoğlu isyan etti: Ödül vermiyorlar, görmezden geliniyorum

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle tanınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sanat yaşamında hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi. Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda ödül törenlerinden dışlanmış olmasının kendisini derinden yaraladığını söyledi.
Türkiye'de düzenlenen ödül organizasyonlarına bakarken yaşadığı kırgınlığı dile getiren Dermancıoğlu, "Neden hâlâ sanatçıların arasında adım geçmiyor? Yıllardır tiyatro sahnesindeyim, dizilerde rol alıyorum ama görmezden geliniyorum. Demek ki performansım yetersiz bulunuyor" sözleriyle duygularını paylaştı.
Oyunculuk kariyerinde aldığı tek ödüle de değinen Dermancıoğlu, Hayalet Dayı filmindeki rolüyle ödüllendirilmesini şaşkınlıkla anımsatarak, "Tuhaf, sakil bir karakter oynadım ve onunla ödül kazandım. Ancak tiyatroda ve dizilerde verdiğim emek hiç dikkate alınmadı. Bu bana çok garip geliyor" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin sonunda içten bir itiraf daha yapan oyuncu, "Sanatın içinde yıllardır varım ama gerçek anlamda kabul görmediğimi hissediyorum. Bu dışlanmışlık beni çok üzüyor" dedi.
