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Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın - Son Dakika

Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın

31.01.2022 21:28

Geçtiğimiz günlerde 2 çocuk babası birine kaçan 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle gündem olan ünlü sunucu Esra Erol, canlı yayında eleştirilere cevap verdi. Erol, "Benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu. Sadece bir dakikayla ve sistematik şekilde yayılmış görüntüyle beni yargılamayın" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da programında geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 40 yaşında 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katılmış ancak Esra Erol'un yanına gelmesiyle kameralar kendisini çektiği için adeta çıldırmıştı. Esra Erol ise "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" tepkisini vermişti.

Esra Erol, 18 yaşındaki kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında yanıt verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın

ESRA EROL TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Esra Erol'un bu tepkisi ve 18 yaşındaki kızın isteğinin dışında kameraya alınması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Hazal Kaya ve Doğa Rutkay gibi birçok ünlü isim de Esra Erol'a tepki gösterenler arasında yer aldı.

Tepkilere karşı sessizliğini canlı yayında bozan Esra Erol, "Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu." dedi.

Esra Erol, 18 yaşındaki kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında yanıt verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın

"BENİ BİR DAKİKALIK GÖRÜNTÜYLE YARGILAMAYIN"

Aynı gün, aynı programda engelli bir kızın kendi öz dayısı tarafından kaçırıldığını ve dayısından hamile kalmasını gündeme getirdiğini ancak bu istismara karşı kimsenin tepki vermediğinden dert yanan Esra Erol, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınlar ve çocuklar konusunda savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."

Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın
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Esra Erol, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Erol, 18 yaşındaki genç kıza tepkisiyle alakalı eleştirilere canlı yayında cevap verdi: Bir dakikalık görüntüyle yargılamayın - Son Dakika
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