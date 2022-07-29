Kenan Doğulu'nun evlilik yıl dönümlerinde Beren Saat için yazdığı romantik not büyük beğeni topladı

Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu engelleri aştı. Evliliklerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde çok mutlu.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Son günlerde el ele mutlu gördüğümüz çift sosyal medya hesaplarından da aşklarını sık sık dile getiriyor. Kenan Doğulu evliliklerinin 8. yıl dönümünde aşka geldi. Eşi Beren Saat'le olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı romantik bir de not yazdı. İşte o paylaşım;

Evimin içinde ayağının sesi. Kulağımın dibinde nefesin. Avucumun içinde elinin teri. Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun. Yarınımda adın yoldaşım. Adım adının sonuna sarılsın. Düştüğümde kalk diyen ilkim sen. Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun. Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun. Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun