Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı

01.11.2022 13:29

Eylül ayında Hadise ile boşanan ve yeni bir ilişkiye başladığı konuşulan Mehmet Dinçerler, katıldığı Cadılar Bayramı partisinde çığlık attığı bir videoyu +18 uyarısıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreniyle evlenen sevilen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler son olarak bir Cadılar Bayramı partisine katıldı.

ÇIĞLIK ATTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını pek aktif kullanmayan Dinçerler, katıldığı partiden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Dinçerler, yayınladığı videoda şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına giriyor. Ünlü iş insanı, sislerin içinden geçerken çığlık attığı videoyu +18 notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı

KUVEYTLİ ŞARKICIYLA YAKINLAŞTI

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.

Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı
Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı
Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı
Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler, çığlık attığı videoyu paylaştı
Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde görüntülendi
YORUMLAR (1)
500

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:43 Heidi Klum'un kostümü Cadılar Bayramı partisine damga vurdu
14:16 Faruk K, 2009 yılında yaşadığı zor günleri anlattı: Dibi gördüm, ağlaya ağlaya anketörlük yaptım
14:11 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Şemdin Sakık müze yapılacağı için boşaltılan Diyarbakır Cezaevi'nden Elazığ'a nakledildi
14:07 Kapısına dayandığı kız arkadaşını katledip kendini öldürdü
13:22 İçişleri Bakanı Soylu'dan 12 Kasım duyurusu: Ülkece deprem tatbikatı yapacağız
13:18 Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı
13:07 Arkadaşının cesedini parçalara ayıran adamdan akılalmaz savunma: Korktum parçaladım
12:55 Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu sözlerine AK Parti'den de tepki geldi: Siyaset tarihinin en utanç verici hareketini görüyoruz
12:42 Pusu kurulan baba ve oğlunu taradılar! 1 ölü 1 yaralı
12:34 UEFA'dan Fenerbahçe maçına skandal hakem! Ivan Bebek atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 14:50:26. #1.12#
SON DAKİKA: Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement