30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreniyle evlenen sevilen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler son olarak bir Cadılar Bayramı partisine katıldı.
Sosyal medya hesaplarını pek aktif kullanmayan Dinçerler, katıldığı partiden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Dinçerler, yayınladığı videoda şeytan kostümlü birinin elinden tutarak parti mekanına giriyor. Ünlü iş insanı, sislerin içinden geçerken çığlık attığı videoyu +18 notuyla Instagram hesabından yayınladı.
Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti. İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, Kuveytli şarkıcı Rawan Bin Hussain ile samimi şekilde görüntülendi
Son Dakika › Magazin › Cadılar Bayramı partisine giden Mehmet Dinçerler +18 notuyla video paylaştı - Son Dakika