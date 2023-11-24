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Ezgi Mola ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika

Ezgi Mola ilk bebeğini kucağına aldı

Geçtiğimiz yıl Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturan Ezgi Mola, ilk bebeğini kucağına aldı. Çift oğullarına Can adını verdi.

Ezgi Mola ilk bebeğini kucağına aldı
24.11.2023 - 07:32,  Güncelleme: 07:43
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Sayısız projesinin yanı sıra Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ezgi Mola, geçtiğimiz sene iş insanı Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahtan kısa bir süre sonra hamilelik müjdesi veren çift oğullarını kucaklarına aldı.

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Hamile kaldığını öğrendikten sonra reklam çekimi dışında bir projede yer almayan Ezgi Mola, bu süreci evinde geçirdi. Instagram hesabından sık sık takipçilerine "Doğurmadım" diye paylaşımlar yapan Mola, dün akşam saatlerinde bebeğini dünyaya getirdi.

BEBEKLERİNE CAN ADINI MI KOYACAK?

Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Merve Dizdar, çiftin hamilelik müjdesiyle ilgili konuşurken bebeğe Can adını vereceklerini ağzından kaçırarak "Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" demişti. İkilinin oğullarına ne isim verdiği ise henüz bilinmiyor.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu
Başarılı oyuncu Ezgi Mola anne oldu

Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezgi Mola ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezgi Mola ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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