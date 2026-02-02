Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı - Son Dakika
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı

02.02.2026 10:01  Güncelleme: 10:11
Şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze törenine katılan Gülben Ergen'in başı açık olması sosyal medyada tartışma yarattı. Konuya ilişkin paylaşım yapan Armağan Çağlayan, cami ve cami avlusuna girerken o inancın kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak, kutsal mekanlarda başı açık bulunmanın doğru olmadığını ifade etti.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, 1 Şubat'ta Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Hande Yener, Seda Sayan gibi pek çok ünlü isim katıldı.

GÜLBEN ERGEN BAŞI AÇIK KATILDI

Cenaze törenine katılan Gülben Ergen'in başını örtmediği dikkat çekti. Bu durum sosyal medyada konuşulurken Armağan Çağlayan da bir paylaşım yaptı.

"NASIL Kİ KİLİSELERE ŞAPKAYLA GİRİLEMİYORSA..."

"Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum" diyen Armağan Çağlayan "Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken islam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekandaki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence" ifadelerine yer verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    başı kapalıları çok güzel izliyoruz esra erlda 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
