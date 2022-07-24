Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı - Son Dakika
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Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı

24.07.2022 15:43

Yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz, estetik operasyonuna bir yenisini daha ekledi. Bambaşka birine dönüşen Duymaz, kulaklarını da yaptırırken son halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü. Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Kulaklarına da estetik yaptırdın mı?" sorusunu yanıtlayan Duymaz, "Hayır kulak bandı kullanıyorum" yanıtını vermişti. Duymaz son olarak kulak estetiği de yaptırdı.

"KULAKLARIM BENİ PSİKOLOJİK AÇIDAN ÇOK ETKİLİYORDU"

Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız? Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum. Çok güzel geçti çok da güzel oldu. Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı. Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu. Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" dedi.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Duymaz, kulak estetiği yaptırdıktan sonraki halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duymaz'ın operasyon nedeniyle bir hayli mutlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İşte fenomen ismin son hali:

YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı - Son Dakika


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