Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol\'a evlilik teklifi etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı spiker Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.
İlişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti. Yakışıklı oyuncu bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü. Sevgilisini karşısında görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
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