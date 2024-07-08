Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti

Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol\'a evlilik teklifi etti

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilerliyor. İtalya'da tatil yapan çift, romantik bir akşam yemeğinde evlilik teklifi sahnesi yaşadı. Şerifoğlu'nun sürpriz teklifine Dinçkol, gözyaşları içinde 'Evet' dedi.

08.07.2024 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı spiker Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

İlişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti. Yakışıklı oyuncu bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü. Sevgilisini karşısında görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:39 Paris yangın yeri Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı Paris yangın yeri! Sol ittifakın seçim zaferini kutlayan gruplar polisle çatıştı
22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
00:57 Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı Polis kaçan şüphelinin peşinde Sokak ortasındaki tartışmada kan aktı! Polis kaçan şüphelinin peşinde
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 07:54:33. #1.12#
SON DAKİKA: Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement