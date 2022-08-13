Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün - Son Dakika
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Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün

13.08.2022 11:52

Birkaç gün önce 3 aylık hamile olan İranlı hayranı ile nikah masasına oturan Nihat Doğan, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Eşiyle fotoğraflarını paylaşan Doğan, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" sözlerini sarf etti.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde apar topar nikah masasına oturdu. Arzu isimli hayranı ile evlenen ve bebek beklediği öğrenilen Doğan, sadece yakın çevresini davet ettiği bir düğün yaptı.

DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİLER

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Doğan, daha önce imam nikahı kıydığı Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasıyla resmi nikah ve düğün yaptı. Sade bir kır düğünü tercih eden çift, törende sevdikleriyle doyasıya eğlenerek halay çekti. Çiftin düğününde havaya ateş açılması ise sosyal medyada gündem oldu.

*#arabaslik*944*#arabaslik*

İlk evliliği 46 yaşında yapan Nihat Doğan, düğünün ardından Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Eşi ve annesiyle düğünde çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Doğan, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoş geldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak ve yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım" notunu yazdı.

Doğan'ın kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına Turabi, Nagihan Karadere, Armağan Çağlayan, Safiye Soyman, Aslı Hünel ve Nur Viral gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.

Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti İranlı hayranı ile evlenmişti! Nihat Doğan'ın düğününde bir maganda, kalabalığın ortasında havaya peş peşe ateş etti Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
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Son Dakika Magazin Nihat Doğan evlilik sonrası coştu: Allah'ın verdiği ödülsün - Son Dakika


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