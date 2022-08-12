Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, 8 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. 30 Kasım'da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren oyuncu, aldığı kiloları geri verdi.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Yoğun geçen sezonun ardından eşi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Özge Özpirinçci, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hamileliği boyunca aldığı kiloları kısa sürede veren oyuncu, renkli bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.

"EMZİRMEK KİLO VERMEYE İYİ GELİYOR"

Doğum yaptıktan bir ay sonra görüntülenen oyuncu, doğum kilolarını kısa sürede verdiğini belirterek "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.

İşte Özge Özpirinçci'nin son hali: