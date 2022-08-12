Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi - Son Dakika
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Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi

12.08.2022 13:25

Geçtiğimiz sene ilk bebeği Mercan'ı kucağına alan güzel oyuncu Özge Özpirinçci, hamilelik kilolarını vermesinin ardından bikinili poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kadın, Aşk Yeniden ve Fi gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Özge Özpirinçci, 8 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. 30 Kasım'da ilk bebeği Mercan'ı dünyaya getiren oyuncu, aldığı kiloları geri verdi.

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Yoğun geçen sezonun ardından eşi ve arkadaşlarıyla tatile çıkan Özge Özpirinçci, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Hamileliği boyunca aldığı kiloları kısa sürede veren oyuncu, renkli bikinisiyle ayna karşısında poz verdi.

"EMZİRMEK KİLO VERMEYE İYİ GELİYOR"

Doğum yaptıktan bir ay sonra görüntülenen oyuncu, doğum kilolarını kısa sürede verdiğini belirterek "Kilolar gitti, emzirmek iyi geliyormuş. Mercan da ben de iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.

İşte Özge Özpirinçci'nin son hali:

Doğumdan hemen sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
Doğumdan hemen sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
Doğumdan hemen sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
Doğumdan hemen sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
Doğumdan hemen sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
Doğumdan hemen sonra eski formuna dönen Özge Özpirinçci, bikinili poz verdi
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Son Dakika Magazin Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi - Son Dakika


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