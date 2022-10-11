Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika
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Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi

11.10.2022 10:30

Geleceğe Dönüş serisinin efsane oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, yıllar sonra bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada 30 yaşındayken parkinson hastalığı teşhisi konulan Michael J. Fox'un son hali hayranlarını üzdü.

80'li yılların efsane filmi Geleceğe Dönüş'ün (Back To The Future) iki efsane karakteri Marty McFly ile Doktor Emmett Brown 37 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fantastik bilim-kurgu türündeki filminin başrol oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, New York'ta düzenlenen Comic Con Festivali'nde panele katıldı.

HASTALIĞI İLERLEMİŞ

Fox'un sağlığı 1991'de Parkinson teşhisi konmasından bu yana birçok hayranı taraftarın endişe konusu olmuştu. Önceki gün düzenlene etkinlikte hastalığın, şaşırtıcı bir şekilde Fox'un vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği sahnede yürürken açıkça görüldü.

Gelece Dönüş filminin iki efsanesi 37 yıl sonra bir arada! Son hali, hayranlarını yıktı

BİRBİRLERİNE ÖVGÜ YAĞDIRDILAR

NTV'nin haberine göre, Michael J. Fox, Geleceğe Dönüş serisi hakkında konuştuğu panelde, "Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı" diyerek Lloyd ile çalışmayı 'eğlenceli' bulduğunu da ekledi. Bunun nedenini de ünlü aktörün 'bir dahi olmasına' bağladı. Fox, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken Lloyd da Fox'a övgü dolu sözler sarf etti.

Gelece Dönüş filminin iki efsanesi 37 yıl sonra bir arada! Son hali, hayranlarını yıktı

HAYRANLARINA NEŞELİ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ

Fox'un, hastalığının aşamasının ilerlemesinden dolayı hareketlerindeki katılığa ve yavaşlığa rağmen, kendisini ve Christopher Lloyd'u ayakta alkışlayan binlerce hayranına neşeli bir şekilde el sallarken morali yüksek görünüyordu. İkili, hayranlarını birlikte selamlarken birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi.

Gelece Dönüş filminin iki efsanesi 37 yıl sonra bir arada! Son hali, hayranlarını yıktı
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Son Dakika Magazin Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika


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