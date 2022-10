Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi

80'li yılların efsane filmi Geleceğe Dönüş'ün (Back To The Future) iki efsane karakteri Marty McFly ile Doktor Emmett Brown 37 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fantastik bilim-kurgu türündeki filminin başrol oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, New York'ta düzenlenen Comic Con Festivali'nde panele katıldı.

HASTALIĞI İLERLEMİŞ

Fox'un sağlığı 1991'de Parkinson teşhisi konmasından bu yana birçok hayranı taraftarın endişe konusu olmuştu. Önceki gün düzenlene etkinlikte hastalığın, şaşırtıcı bir şekilde Fox'un vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği sahnede yürürken açıkça görüldü.

BİRBİRLERİNE ÖVGÜ YAĞDIRDILAR

NTV'nin haberine göre, Michael J. Fox, Geleceğe Dönüş serisi hakkında konuştuğu panelde, "Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı" diyerek Lloyd ile çalışmayı 'eğlenceli' bulduğunu da ekledi. Bunun nedenini de ünlü aktörün 'bir dahi olmasına' bağladı. Fox, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken Lloyd da Fox'a övgü dolu sözler sarf etti.

HAYRANLARINA NEŞELİ BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ

Fox'un, hastalığının aşamasının ilerlemesinden dolayı hareketlerindeki katılığa ve yavaşlığa rağmen, kendisini ve Christopher Lloyd'u ayakta alkışlayan binlerce hayranına neşeli bir şekilde el sallarken morali yüksek görünüyordu. İkili, hayranlarını birlikte selamlarken birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi.