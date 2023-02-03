Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

03.02.2023 13:19
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu

Genç oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Genç çifti en mutlu gününde yakın arkadaşları Uraz Kaygılaroğlu da yalnız bırakmadı.

Yağmur Zamanı, Geniş Aile, Bebek İşi, Aslan Ailem, Kurşun, Tutunamayanlar ve Yeşilçam gibi birçok başarılı projede yer alan başarılı oyuncu Bora Akkaş, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen Oben Alkan ile nikah masasına oturdu.

MİLANO'DA EVLENDİLER

Genç çift, Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikahla dünyaevine girdi. İkilinin nikah törenine başta Uraz Kaygılaroğlu olmak üzere yakın arkadaşları da katıldı. Nikahtan sonra Milano sokaklarında tur atan ünlü çift, verdikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Oben Alkan nikah töreninde beyaz pantolon ve bluz tercih ederken genç oyuncu da siyah damatlı giydi.

İşte çiftin töreninden kareler...

Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu
YORUMLAR
500

Bora Akkaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu - Son Dakika


Son Dakika
15:13 2 bin 500 kişiye "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı?" diye soruldu! 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba
15:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? 26 ili kapsayan anketten çıkan sonuç bomba
14:41 Fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in 7 yıl 3 ay hapsi istendi
14:56 Alkollüyken Murat Boz'la düet yapan Berkay detone olunca kendisini yerden yere vurdu: Berbat
14:50 Murat Boz'la alkollü şarkı söylerken detone olan Berkay kendisini eleştirdi: Berbat
13:24 Bakan Karaismailoğlu 10 dakika boyunca gelmesini bekledi! Avrasya Tünel'inden geçen 100 milyonuncu kişiye sürpriz hediye
14:19 16 yıldır aranan mafya üyesi, bir restoranda pizza şefi olarak çalışırken yakalandı
14:41 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil için 7 yıl 3 ay hapis istemi
14:39 Uğur Dündar'dan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına çarpıcı yorum
14:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki 1 saatlik zirveyle ilgili bomba iddia: HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na dahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 15:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Bora Akkaş ile fenomen Oben Alkan Milano'da nikah masasına oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement