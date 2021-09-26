Üye Girişi
Gençler sanal dünyada şarkı avında - Son Dakika

Gençler sanal dünyada şarkı avında

26.09.2021 08:05
Gençler sanal dünyada şarkı avında, System.String[]

(Meltem FIRATLI/meltem.firatli@hurriyet.com.tr)- Bir sohbet sırasında arkadaşım "Bir şarkı var, sözlerinde 'Believer, believer' diyor.

(Meltem FIRATLI/meltem.firatli@hurriyet.com.tr)- Bir sohbet sırasında arkadaşım "Bir şarkı var, sözlerinde 'Believer, believer' diyor. Söyleyen grubu biliyor musun" diye sordu. "Evet, Imagine Dragons" dedim. "İşte" diye karşılık verdi, "Oğlum Rüzgar'ın en sevdiği grup. Çünkü oynadığı video oyununda onların şarkıları çalıyor".

Geçen gün okuduğum bir araştırmanın ardından bu sohbet beni çok da şaşırtmadı. Billboard'un ana şirketi MRC Data'nın 'US Music 360' raporuna göre Z Kuşağı müzik dinleyicilerinin yüzde 28'i yeni müzikleri video oyunlarından keşfediyor. Yüzde 49'uysa keşif için TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarından yararlanıyor.

Gençler sanal dünyada şarkı avında
Fortnite'ta ilk sanal konseri Marshmello verdi.

Müzik dünyasıyla oyun endüstrisi arasındaki işbirliği yeni değil. Bu işbirliklerinin öncüsü, 400 milyon kayıtlı oyuncusu olan video oyunu Fortnite'tı. 2019'da elektronik dans müziğinin popüler temsilcisi Marshmello'nun Fortnite'ta verdiği ilk sanal konseri 10.7 milyon kişi izledi. Travis Scott'ın geçen yılki 'Astronomical' adlı dijital şovunuysa 45 milyon oyuncu takip etti.

10.7 milyondan 45 milyon seyirciye... Sadece bir yılda gelinen nokta işin boyutlarını göstermeye yetiyor.

Geçen ay da Ariana Grande, Fortnite'ın 'Rift Tour' adlı yeni konser serisinin ilk konuğu oldu. On milyonlarca hayranı şarkıcının avatarını izledi, 'metaverse teknolojisi'ni deneyimleyip Grande ile şov boyunca etkileşime geçti. Burada hemen bir parantez açıp 'metaverse'ten bahsedelim. Bu kavramı en anlaşılır şekilde Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tanımlıyor: 'İzleyici kalmayıp içinde yer alacağımız, vücut bulmuş bir internet ortamı.'

Gençler sanal dünyada şarkı avında
Ariana Grande, Fortnite'ın yeni konser serisinin ilk konuğuydu.

Bir başka popüler oyun platformu Roblox da temmuzda Sony ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu stratejik ortaklığın amacıysa Sony bünyesindeki müzisyenlerin Roblox'ta daha sık yer alması. Sony'nin sanatçılarından Lil Nas X'in 2020 sonlarında Roblox'ta verdiği konseri 36 milyon kişi ziyaret etti. Geçen haftaysa yine Sony sanatçılarından Twenty One Pilots, burada konser verdi. Katılımcılar kullanılan teknoloji sayesinde şarkı listesini kendi isteğine göre düzenledi, konseri farklı açılardan izledi.

Gençler sanal dünyada şarkı avında

Gençlerin yeni müzikleri keşfettikleri bir diğer mecra, sosyal medya platformları, özellikle de TikTok. Müziğin pazarlanmasının yol haritasını yeniden şekillendiren TikTok gibi kısa video platformlarında birçok türde şarkıya rastlamak mümkün. Kolay ezberlenebilir sözlere, basit ve akılda kalıcı melodiye sahip olanların öne çıkma şansı daha yüksek. Dansa etmeye uygun ritim de önemli bir ayrıntı. Buna 'TikTok efekti' deniyor.

Gençler sanal dünyada şarkı avında

KAPILARI HERKESE AÇIK

Geçen yıl uygulamada sadece 176 şarkı 1 milyardan fazla kısa videoda kullanıldı. Plak şirketleri yeni şarkı çıkardıklarında TikTok fenomenleriyle işbirliğine giderek milyonlarca 'stream'i garantiliyor.

Bütçesi olmayan bağımsız müzisyenler TikTok içerik yaratıcılarıyla işbirliği yaparak adını duyuruyor. TikTok'ta popüler olan şarkılar aynı zamanda müzik dinleme platformlarında karşımıza çıkıyor.

Diğer yandan özellikle son yıllarda listelerde gördüğümüz birçok isim -şarkısının nakaratını duyana kadar- bize yabancı geliyor. Birçoğu TikTok sayesinde bunu başarıyor. Örneğin bu yazın fenomeni rap'çi Sefo'ydu. 'Bilmem mi?' şarkısı eşliğinde TikTok ve Reels'da sayısız kısa video çekildi. Sefo'nun TikTok'taki takipçi sayısıysa son baktığımızda 593 bindi. Verdiği konserlerde parçayı binlerce kişi hep bir ağızdan söylüyor. "Kardeşim helikopter pat pat" sözleriyle tanınan 'Krvn' şarkısını söyleyen Uzi de bu yılın yükselen isimlerinden. Şarkısıyla Billboard Global listesine giren ilk Türk olan Uzi'nin konserlerine de yaz boyunca ilgi büyüktü. Uzi'nin R&B-pop şarkıcısı Güneş ile işbirliğinden doğan 'Dua' da geçen yazın hit'lerinden. Güneş, 'Dua' ile yakaladığı çıkışını bu ay çıkaracağı albümle taçlandıracak. TikTok'un TR Top 50 listesine son baktığımda ilk beşte Sura İskenderli ismi dikkatimi çekti. Azerbaycan doğumlu şarkıcının listedeki 'YOK' adlı şarkısı Spotify'da da 2 milyon 761 bin kez dinlenmiş.

Gençler sanal dünyada şarkı avında

Özetle; sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Bu platformlar şöhretli ya da şöhretsiz tüm müzisyenlere kapılarını açmış durumda. Şarkıcılar da popülerliklerini sürdürebilmek için kalabalık neredeyse oraya gidip şarkılarını söylüyor...

'gerçekten iğrenç bir hayat' nasıl bu kadar popüler oldu?

TikTok ve Reels'da popüler olan şarkılardan biri de sözleri  "Gerçekten iğrenç bir hayat"tan oluşan 'Hayatı Şikayet Ediyorum' . Şarkı, sanat yönetmeni Kerem İlter'in tek kişilik projesi olan Mezar Turizm'e ait. İlter'le 2017'de yaptığı şarkının gördüğü ilgiyi konuştuk.

Ne oldu da herkes birden "Gerçekten iğrenç bir hayat" demeye başladı?

"Hayat gerçekten kötü gittiği için" diyorlar genelde. Bence Reels ve TikTok gibi mecralarda komik, eğlenceli içerik yaratmak için bu şarkı çok kullanışlı. Plajda güneşlenirken fotoğraf çekip sarkastik şekilde kullanan da var, işe geç kalıp video çeken de...

Yaptığınız müziği nasıl anlatırsınız?

Abartı ve ironi tarafı ağır basan işler.

Müziğe ses kaydı yerleştirmeye 'skit eklemek' deniyor sanırım...

Bu tanımı ilk Sagopa Kajmer'in 'Bir Pesimistin Gözyaşları' albümünde görmüştüm. Bir mekanda takılırken duyduğum bir müzikle aklımda bir şeyler canlanırsa şarkıyı not alıyorum. Önceden kestiğim 'skit' varsa şarkıya ekliyorum.

Gençler sanal dünyada şarkı avında

Kullandığınız ses kayıtlarını nasıl buluyorsunuz?

Çok fazla dizi ve film izliyorum. Bazı içerikleri sonradan fark edip eski bölümlerinden başlayarak izlediğim de oluyor. Parçalarımda bir dönem 'Cenk ve Erdem', bir dönem 'Kurtlar Vadisi', bir dönem 'Beyaz Futbol'dan sesler var.

En sevdiğiniz replik hangisi?

Dune'daki "Korku katilidir aklın" çok güzel bir söz.

Twitter'da "Şöhretin tadını çıkarıcam" yazmışsınız. Çıkarıyor musunuz?

Şöhret olamadığım için aynı hayatım devam ediyor. Müzisyenler canlı bir şeyler yapınca para kazanabiliyor.

Gençler sanal dünyada şarkı avında

Konser, Medya, Şarkı, Sony, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gençler sanal dünyada şarkı avında - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor 08:52 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı 01:52 Sevgililerin tartışması cinayetle bitti! Kiralık araçta kız arkadaşına kurşun yağdırdı Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti 00:21 Fiziksel değişimiyle olay olan Miray Daner, estetik iddialarını reddetti
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı 22:59 İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor 22:11 Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı 18:54 ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı
Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 16:18 Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 15:48 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi

Son Dakika Haberleri
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları gündemden düşmüyor         
08:53
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü Kan davalısından kaçmak için şehir değiştirse de bir işe yaramadı! Cami çıkışı öldürüldü         
01:29
Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar Türkiye'ye dev yatırım hazırlığı! Aramızı düzelttiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nden milyar dolarlarla geliyorlar         
23:30
Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti         
22:26
Gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan Gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu'ndan "Göster cep telefonunu" tepkisi         
20:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan         
18:11
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 09:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler sanal dünyada şarkı avında - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement