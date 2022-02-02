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Gönül Dağı 5. bölümü bekliyor. Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle!Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 5. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
GÖNÜL DAĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.
Berk Atan – Taner
Gülsim Ali İlhan – Dilek
Ecem Özkaya – Zahide
Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
Gülhan Tekin – Günşıl
Feyza Işık – Döndü
Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
Cihat Süvarioğlu- Ramazan
Semih Ertürk- Veysel
Nazlı Pınar Kaya – Cemile
Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
Eser Eyüboğlu – Selami
Çiğdem Aygün – Keriman
Şebnem Dilligil – Halime
Hüseyin Sevimli – Rıfat
Zümre Meğreli – Hemşire Elif
Hazal Çağlar – Asuman
Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
Serkan Kuru - Doktor Kemal
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