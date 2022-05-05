Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! Gözleri artık daha iyi görüyor - Son Dakika
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Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! Gözleri artık daha iyi görüyor

05.05.2022 14:04
Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! Gözleri artık daha iyi görüyor

Şarkıcı Gönül Yazar'ın düşerek çarpması sonucu tek gözünü kaybettiği iddia etti. İddialara Yazar'ın menajeri ve basın danışmanı Hakan Eren'den cevap geldi. Eren "Gönül Hanım göz kataraktı ameliyatı oldu. İki gözü de süper görüyor artık" ifadelerini kullandı.

ETürk Sanat Müziği'nin Taş Bebek lakaplı usta santçısı Gönül Yazar'ın sol gözünü tamamen kaybettiği iddia edilmişti.

KATARAKT AMELİYATI OLDU

Gönül Yazar'ın menajeri ve Ossi Müzik'in sahibi Hakan Eren iddiaları yalanladı. Eren, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Hiçbir şeyi yok, yalan, tamamen yalan haber. Gönül Hanım göz kataraktı ameliyatı oldu. İki gözü de süper görüyor artık" dedi.

Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! İki gözü de süper görüyor

"HABERİM ÇARPITILDI"

Hakan Eren'in açıklaması sonrasında yeni bir açıklamada bulunan Onur Akay, TV8 de katıldığı 2. Sayfa programında Gönül Yazar'ın ameliyat sonrası gördüğünü açıkladığını belirterek haberinin kesilerek sosyal medyada yayınlandığını söyledi.

Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! İki gözü de süper görüyor
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Gönül Yazar, Hakan Eren, Müzik, Bebek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! Gözleri artık daha iyi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Yazar katarakt ameliyatı oldu! Gözleri artık daha iyi görüyor - Son Dakika
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