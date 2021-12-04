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Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! - Son Dakika

Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

04.12.2021 15:36

Okan Bayülgen'in Şirin Ediger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İstanbul'u çok az kimse tanıyor. Ediger, gözlerden uzak büyüttüğü 2009 doğumlu kızının fotoğraflarını da sık sık sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Şimdilerde Haber Global ekranlarında program yapan sivri dilli sunucu Okan Bayülgen, 2008 yılında Şirin Ediger ile nikah masasına oturdu. 2009 yılında İstanbul adını verdikleri kızlarını kucağına alan çift, 2014 yılında evliliğini bitirdi. Çift, bu süreçte kızlarını da gözlerden uzak büyütme kararı aldı.

ANNESİ SIK SIK POZLARINI PAYLAŞIYOR

Basında görülmeyen 12 yaşındaki İstanbul Bayülgen ise merak konusu oldu. Annesi Şirin Ediger ile yaşayan İstanbul, sosyal medya hesabını kapalı kullanarak sadece tanıdığı kişilerin isteklerini kabul ediyor. Ancak anne Şirin Ediger, sosyal medya hesabından sık sık kızının fotoğraflarını yayınlıyor.

Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu

İşte gözlerden uzak büyütülen İstanbul Bayülgen...

Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Okan Bayülgen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı İstanbul, genç kız oldu
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!

Okan Bayülgen, Şirin Ediger, İstanbul, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! - Son Dakika Magazin


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