Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı

07.06.2022 22:34

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da Sağlık Bakanı Koca ve Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin skeçleri sonrası 6'lı masayla ilgi bir skeç hazırlandı. 11 Haziran Cumartesi günü yayımlanacak olan yeni bölümün fragmanında 6'lı masadaki siyasi isimlerin bir restoranda bir araya geldiği ve birbirlerine çeşitli göndermeler yaptığı görüldü.

Çeşitli skeçlerin konu alındığı Güldür Güldür Show adlı programın 310. bölümüne ait fragmanı yayınlandı. Fragmanın 3. tanıtımında 6'lı masa konu bir skeç yer aldı.

6'LI MASADAKİ İSİMLER TAKLİT EDİLDİ

Bir restoranda geçen skeçte CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.

"OY ORANINA GÖRE ÖDEYELİM"

Skeçte, CHP liderinin adalet yürüyüşü, Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesilmesi, Saadet Partisi'nin sürekli video paylaşması gibi konulara değinildi. Skecin sonunda ise hesap ödeme için Gültekin Uysal'ı canlandıran kişiden "Herkes oy yüzdesi kadar ödesin" önerisi geldi.

Güldür Güldür Show'dan yeni skeç! Bakan Koca ve Bakan Nebati'nin ardından bu kez de 6'lı masayı konu aldılar

DAHA ÖNCE DE SİYASİ İSMLERİ TAKLİT ETTİLER

Güldür Güldür ekibi daha önceden de siyasi isimlerle ilgili skeçler yayımlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklit edildiği skeçte koronavirüs vakaları ele alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin canlandırıldığı skeçle ilgili de Bakan Nebati "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullanmıştı.

Güldür Güldür Show'un 310. yeni bölümü Show Tv ekranlarında 11 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de yayımlanacak.

YORUMLAR
500
Ünlü Oyuncu Evlendi! Düğüne Yıldız Yağmuru Ünlü Oyuncu Evlendi! Düğüne Yıldız Yağmuru

Güldür Güldür Show, Show Tv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:38:30. #1.12#
SON DAKİKA: Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement