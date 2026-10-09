Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme - Son Dakika
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Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

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Güllü ve Erol Köse\'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme
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Son bir yılda sanat dünyasından gelen üç ölüm haberi, benzer yönleriyle dikkat çekti. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'da, yapımcı Erol Köse'nin İstanbul'da yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından bu kez Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'de 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi. Farklı tarihlerde meydana gelen üç olayla ilgili adli süreçler başlatıldı.

Sanat dünyası, son bir yılda yüksekten düşme sonucu yaşanan ölümlerle sarsıldı. Eylül 2025'te şarkıcı Güllü'nün, Mart 2026'da yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından 8 Ekim'de Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber geldi. 

GÜLLÜ 6'NCI KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Altıncı kattaki evinde yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtları, tanık ifadeleri ve adli tıp raporları incelendi.

Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Soruşturmanın ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Gülter hakkındaki yargılama devam ederken savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Gülter ise suçlamaları reddetti.

EROL KÖSE 16'NCI KATTAN DÜŞTÜ

Müzik dünyasının tanınmış yapımcılarından Erol Köse de 23 Mart 2026'da İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hayatını kaybetti.

Maslak'taki bir sitenin 16'ncı katından düşen 61 yaşındaki Köse'nin ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

Köse'nin ölümünün ardından olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çeşitli ihtimaller üzerinde duruldu. Soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi ve otopsi işlemleri başlatıldı.

ATİLLA TAŞ'IN KIZI 14'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

Güllü ve Erol Köse'nin ardından son acı haber, şarkıcı Atilla Taş'ın ailesinden geldi.

Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir sitenin 14'üncü katından düştü.

Güllü ve Erol Köse'nin ardından Sezen Taş! Üç ölümün ortak noktası: Yüksekten düşme

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki çocuk annesi Sezen Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sezen Taş'ın nasıl düştüğüne ilişkin incelemeler sürüyor.

ÜÇ AYRI OLAY, ÜÇ FARKLI ADLİ SÜREÇ

Güllü, Erol Köse ve Sezen Taş'ın farklı tarihlerde yüksekten düşerek yaşamlarını yitirmesi, sanat dünyasında yaşanan acı kayıpları yeniden hatırlattı.

Üç olayın ortak noktası yüksekten düşme sonucu meydana gelen ölümler olurken, her birinin koşulları ayrı adli süreçlerde ele alındı.

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    Yorumlar (1)

  • koru hayat koru hayat:
    tayyip erdoğan ile ilgili haberlerde neden yorumlar kapatılıyor bu kadar mı korkak ötleksin sondakika 0 0 Yanıtla
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