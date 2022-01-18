Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL

Uzun zamandır konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda verdiği konserde transparan uzun elbise tercih etti. Gülşen'in günlerdir konuşulan elbisesinin fiyatı da belli oldu.

ELBİSENİN DEĞERİ 7 BİN 500 TL

Fenomenler ne giymiş Instagram hesabında yer alan bilgiye göre, Gülşen'in içine taş işlemeli bir bikini ile giydiği transparan elbisesi Newarrivals markasına ait ve fiyatı 7 bin 500 TL.

GÜLŞEN: ELEŞTİRİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Eşi Ozan Çolakoğlu ile Levent'te görüntülenen Gülşen, her giydiği sahne kıyafetinin eleştirilmesiyle ilgili "Bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi... Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi. Çolakoğlu ise eşinin kıyafetleri için "Ben hiçbir zaman hiçbir şekilde sahne kıyafetlerine yorum yapmam veya karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa onu giyebilir. İşini yapıyor işine karışamam" ifadelerini kullandı.

İşte Gülşen'in transparan elbiseli pozları...