Güzel haberler peş peşe geldi! Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek'in göçük altındaki yakınları kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri, Melisa Aslı Pamuk'un da anneannesi ve teyzesi enkaz altında kaldı. Ünlü isimlerin saatlerce göçük altında kalan yakınlarıyla ilgili güzel haberler geldi.

"YEĞENLERİM GÖÇÜKTEN KURTARILDI"

Ünlü oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri ise göçük altında kaldı. Twitter hesabından yakınlarının kurtarıldığını duyuran İpek, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve sizin gibi uğraşan, çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi. Bir saat sonra yeni paylaşım daha yapan oyuncu, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" ifadelerini kullandı.

MELİSA ASLI PAMUK'UN YAKINLARI KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesi ve anneannesi enkaz altında kalan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, dün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" demişti. Yapılan çalışmaların ardından teyzesi ve anneannesi kurtarılan oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak "Anneannem de teyzem de kurtuldular. Çok şükür. Allah ülkemize yardımcı olsun" dedi.