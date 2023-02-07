Güzel haberler peş peşe geldi! Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek'in göçük altındaki yakınları kurtarıldı - Son Dakika
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Güzel haberler peş peşe geldi! Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek'in göçük altındaki yakınları kurtarıldı

07.02.2023 16:12

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremde Mahir İpek ile Melisa Aslı Pamuk'un da yakınları enkaz altında kaldı. Sosyal medya hesaplarından yakınlarının kurtarılması için yardım çağrıları yapan ünlü isimlerden müjdeli haberler geldi. Pamuk ve İpek'in enkaz altında kalan akrabaları sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri, Melisa Aslı Pamuk'un da anneannesi ve teyzesi enkaz altında kaldı. Ünlü isimlerin saatlerce göçük altında kalan yakınlarıyla ilgili güzel haberler geldi.

"YEĞENLERİM GÖÇÜKTEN KURTARILDI"

Ünlü oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri ise göçük altında kaldı. Twitter hesabından yakınlarının kurtarıldığını duyuran İpek, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve sizin gibi uğraşan, çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi. Bir saat sonra yeni paylaşım daha yapan oyuncu, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" ifadelerini kullandı.

Yüreklere su serpen haber! Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek'in enkaz altındaki yakınları kurtarıldı

MELİSA ASLI PAMUK'UN YAKINLARI KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde teyzesi ve anneannesi enkaz altında kalan başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, dün sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulunarak "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?" demişti. Yapılan çalışmaların ardından teyzesi ve anneannesi kurtarılan oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak "Anneannem de teyzem de kurtuldular. Çok şükür. Allah ülkemize yardımcı olsun" dedi.

Yüreklere su serpen haber! Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek'in enkaz altındaki yakınları kurtarıldı
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk yardım çağrısı yaptı: Anneannem ve teyzem binada mahsur
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Son Dakika Magazin Güzel haberler peş peşe geldi! Melisa Aslı Pamuk ve Mahir İpek'in göçük altındaki yakınları kurtarıldı - Son Dakika


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