Güzel oyuncu Elçin Sangu, Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerden tam not aldı - Son Dakika
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Güzel oyuncu Elçin Sangu, Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerden tam not aldı

24.12.2022 16:16

Elçin Sangu, başrolünde yer aldığı Çöp Adam dizisinde "Ben Sana Aldanamam Yarim" şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu, izleyicilerden tam not aldı.

Başrollerini Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı'nın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam, ilginç konusu ve sahneleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin son bölümüne ise Elçin Sangu'nun şarkı performansı damga vurdu.

SESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Daha önce de rol aldığı projelerde şarkılar söyleyen Elçin Sangu, bu sefer de "Ben Sana Aldanamam Yarim" isimli şarkıyı söyledi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan oyuncunun performansı izleyicilerden alkış topladı. Güzel oyuncunun sesi için "İnsanın kalbine dokunan bir sesi var" yorumu yapıldı.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çöp Adam'ın dördüncü bölümüne Berrin'in gerçeklerin peşine düşmesi ve Tamer ile Peri'nin Cunda kaçamağı damga vurdu.

İşte Elçin Sangu'nun performansı için yapılan bazı yorumlar...

Çöp Adam dizisinde şarkı söyleyen Elçin Sangu, izleyicilerden tam not aldı
Çöp Adam dizisinde şarkı söyleyen Elçin Sangu, izleyicilerden tam not aldı
Çöp Adam dizisinde şarkı söyleyen Elçin Sangu, izleyicilerden tam not aldı
Çöp Adam dizisinde şarkı söyleyen Elçin Sangu, izleyicilerden tam not aldı
Çöp Adam dizisinde şarkı söyleyen Elçin Sangu, izleyicilerden tam not aldı
Çöp Adam dizisinde şarkı söyleyen Elçin Sangu, izleyicilerden tam not aldı
YORUMLAR
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Elçin Sangu, Çöp Adam, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Elçin Sangu, Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerden tam not aldı - Son Dakika


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