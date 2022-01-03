Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum

Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu

2019 yılında Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy, 30 yaşındaki Nazım Akmandil aşk yaşamaya başladı. Sık sık sevgilisiyle görüntülenen ve çocuk istediğini dile getiren Esmersoy, Pazar Postası'na samimi açıklamalar yaptı.

"PANDEMİNİN HAFİFLEYECEĞİ GÜZEL BİR YIL OLSUN"

2022 yılından beklentilerini söyleyen Esmersoy, "Beklenti değil ama daha iyi bir yıl olsun. Çünkü bir senenin hep altı ayı iyi altı ayı kötü geçer. Bundan önceki yıllarda da öyle oldu. Pandemiden sonra da bundan emin oldum. İnsan enerjisi de önemli bu noktada, yüksek tutalım. Ülkenin genelinde sıkıntı olmadığı, pandeminin hafifleyeceği güzel bir yıl olsun" dedi.

"TÜRK LİRASINDAYIM, DOLARA KAFA YORMUYORUM"

" Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?" sorusu üzerine konuşan başarılı sunucu, "Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk lirasındayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum.

"VASİYETİMİ HAZIRLADIM"

Samimi açıklamalarına devam eden Esmersoy, "Vasiyetiniz var mı?" sorusu üzerine de sözlerini şöyle tamamladı: "Hazırladım bile... Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum."