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Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum - Son Dakika

Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum

03.01.2022 13:04

Şimdilerde kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil ile birliktelik yaşayan başarılı sunucu Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladı. Vasiyetini hazırladığını söyleyen 45 yaşındaki Esmersoy, "Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

2019 yılında Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy, 30 yaşındaki Nazım Akmandil aşk yaşamaya başladı. Sık sık sevgilisiyle görüntülenen ve çocuk istediğini dile getiren Esmersoy, Pazar Postası'na samimi açıklamalar yaptı.

"PANDEMİNİN HAFİFLEYECEĞİ GÜZEL BİR YIL OLSUN"

2022 yılından beklentilerini söyleyen Esmersoy, "Beklenti değil ama daha iyi bir yıl olsun. Çünkü bir senenin hep altı ayı iyi altı ayı kötü geçer. Bundan önceki yıllarda da öyle oldu. Pandemiden sonra da bundan emin oldum. İnsan enerjisi de önemli bu noktada, yüksek tutalım. Ülkenin genelinde sıkıntı olmadığı, pandeminin hafifleyeceği güzel bir yıl olsun" dedi.

Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum

"TÜRK LİRASINDAYIM, DOLARA KAFA YORMUYORUM"

" Türkiye'deki ekonomik dalgalanma sizi de etkiledi mi?" sorusu üzerine konuşan başarılı sunucu, "Bu konuda dünyanın en komik hikayesine sahibim. Benim finans işinde çalışan çok başarılı bir arkadaşım var. Yıllar önce onların bahçesindeyiz. Arkadaşım Seda, 'Burcu dolar çıkacak, dolara yatırım yap' dedi. O zamanlar dolar 2,56 filandı… Bankacımı arayıp fikrini sordum. 'Ya boşver' dedi. O günden bugüne dolar alamadım gitti. Ben eski kafalıyım. Bize hep 'Evin olsun' diye öğretildi. Şükür geleceğimi garanti altına alacak bir yatırımım var. Türk lirasındayım ve kafamı dolar konusunda yormuyorum.

"VASİYETİMİ HAZIRLADIM"

Samimi açıklamalarına devam eden Esmersoy, "Vasiyetiniz var mı?" sorusu üzerine de sözlerini şöyle tamamladı: "Hazırladım bile... Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum."

Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
Burcu Esmersoy, 15 yaş küçük sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi
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Burcu Esmersoy, dolar, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum - Son Dakika
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