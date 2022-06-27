Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar - Son Dakika
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Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar

27.06.2022 16:52

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında bulunan Hababam Sınıfı'nın kadrosunda yer alan "Hayta İsmail" ve Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça İstanbul'da org çalıp, şarkı söyleyerek geçinmeye çalışıyor olması sosyal medyada gündem oldu.

Kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi efsane oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı şüphesiz Yeşilçam'ın başyapıtlarından.

SON GÖRÜNTÜLERİ ÜZDÜ

Kadrosunda daha birçok usta ismin yer aldığı filmde "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman ve Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son görüntüleri tartışma yarattı.

Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü

ORG ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİLER

Dönemin en popüler filminde rol alan Ahmet Arıman ve Tuncay Akça'nın yaşam mücadelesi görenleri hüzünlendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir mağaza açılışına katıldığı öne sürülen iki oyuncu enstrüman çalarken objektiflere yansıyor. Odatv'de yer alana habere göre filmde, "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.

Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü
Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü
Şen kahkahalı çocuk, geçim derdine düşmüş! Hababam Sınıfı'nın iki yıldızı görenleri üzdü
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Son Dakika Magazin Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar - Son Dakika


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