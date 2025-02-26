Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi - Son Dakika
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Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi

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Hacı Sabancı'nın, Fatma Daldemir ile geçmişte yaşadığı ilişkiden 'Uzay' adında bir oğlu olduğu iddiası üzerine açılan babalık davası sonuçlandı. Davanın sonunda Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu kesinleşirken Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından soyadını kaldırdı. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Sabancı soyadını tekrar ekledi.

26.02.2025 10:00  Güncelleme: 10:08
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Arzu - Ömer Sabancı çiftinin büyük oğlu Hacı Sabancı'nın, geçmişte Fatma Daldemir ile ilişkisinden 'Uzay' adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Anne Daldemir tarafından açılan babalık davasında karar kesinleşirken, Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından soyadını kaldırdı.

Hacı Sabancı, 2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021'de sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çift, ertesi yıl ise görkemli bir düğün yapmıştı. 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin mutluluğu, Sabancı'ya açılan babalık davasıyla bozuldu.

Sabancı ile pandemi döneminde ilişki yaşayan Fatma Daldemir, 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

DNA RAPORU ÇIKTI

Hacı Sabancı'nın Uzay isimli çocuğun babası olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşirken, babalık davasının son duruşması 25 Şubat'ta İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Fatma Daldemir, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporuyla davanın kabulünü talep etti.

HACI SABANCI İTİRAZ ETTİ

Hacı Sabancı'nın avukatı, bakanlığa bağlı Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep ederek "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul 16. Aile Mahkemesi ise kanıtları yeterli buldu ve davanın kabul edilmesine karar vererek Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

NAZLI SABANCI'DAN ŞAŞIRTAN HAREKET

Gündeme bomba gibi düşen bu kararla birlikte Nazlı Sabancı sosyal medya hesabından 'Sabancı' soyadını sildi. Adını yalnızca 'Nazlı' yapan ünlü isim, hamlesi sosyal medyada yayılınca Instagram'ın ad-soyad bölümünden olmasa da biyografi kısmından Sabancı ismini tekrar ekledi.

Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi
Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi
Hacı Sabancı\'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi

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Son Dakika Magazin Hacı Sabancı'nın babalık davası sonrası Nazlı Sabancı soyadını sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat:
    Nazlı boşa naz yapma.!! paranın yüzü sıcak parayı görünce sen de canım kocam canım kocam demeye başlarsın 21 2 Yanıtla
  • Casper:
    Para Var Huzur Var Demektir 11 3 Yanıtla
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