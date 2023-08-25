Bebek heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinden ilk aile pozu geldi - Son Dakika

Bebek heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinden ilk aile pozu geldi

Bebek heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinden ilk aile pozu geldi
Son Güncelleme: 25.08.2023 08:11

2021 yılında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin ilk bebekleri 15 Ağustos'ta dünyaya geldi. Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle birlikte çektirdikleri ilk aile fotoğrafını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturmuş 2022 yılında da Çırağan Sarayı'nda düğün yapmıştı. Çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos'ta dünyaya geldi. Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi.

"KELİMELER KİYAFETSİZ"

İlk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak "Kelimeler kifayetsiz" notunu yazdı. Çiçeği burnunda annenin paylaşımına Ebru Akel, Wilma Elles ve Seda Sayan'dan tebrik yorumu geldi.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, bebeğiyle ilk aile pozunu paylaştı

HACI SABANCI'DAN PAYLAŞIM GELMEDİ

Babalık heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ise 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmadı. Doğum yaptıktan sonra hastane odasından paylaşım yapan Nazlı Sabancı, "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı - 15.08.23" ifadelerini kullanmıştı.

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, bebeğiyle ilk aile pozunu paylaştı
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, bebeğiyle ilk aile pozunu paylaştı
Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, bebeğiyle ilk aile pozunu paylaştı

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bebek heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinden ilk aile pozu geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek heyecanı yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinden ilk aile pozu geldi - Son Dakika
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