Hadise'nin çocukluk fotoğrafını gören hayranları aynı soruyu sordu! - Son Dakika

İş insanı Mehmet Dinçerler'le olan aşkı magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise bu kez çocukluk fotoğrafıyla dikkat çekti. 37 yaşındaki güzel şarkıcının küçüklük fotoğrafı, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e benzetildi. Fotoğrafı gören ünlü şarkıcının hayranları, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

EVLİLİK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA

Hadise, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifiyle gündem olmuştu. Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise'nin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklatmıştı. Tam 4 karat olan yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

BENZERLİK ŞAŞIRTTI

Magazin dünyasının en yakışan çifti olarak gösterilen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in şimdi ise birbirlerine olan benzerliği sosyal medyanın gündeminde. Hadise'nin çocukluk fotoğrafı, sevgilisi Mehmet'e benzetildi. İşte o fotoğraf: