Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı - Son Dakika
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Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

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Son dönemde özel hayatı, sahne şovları ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı dizideki cesur sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise son pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özel bir davete katılan Hadise geceye kırmızılar içerisinde geldi. Ünlü isim iddialı elbisesiyle arkasını dönüp peş peşe pozlar verdi.

28.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:38
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Yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte kamera karşısına geçip ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise bu yasağa tepki göstermiş ve "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor!" demişti.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise özel hayatı hakkında konuşmamış ancak yeni sevgilisiyle davetlerde görüntülenmişti.

Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü isim şimdide katıldığı özel bir geceden pozlarıyla dikkat çekti. Kırmızı konfeti detaylı bir elbise ile geceye katılan Hadise vücudunu saran elbisesiyle arkasını dönerek pozlar verdi.

Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

YORUM YAĞDI

Hadise'nin son pozunda ise kalçasını tutması dikkat çekti. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağarken 'çok güzelsin', 'kadın olay', 'en seksi kadın gerçekten' gibi yorumlar da yapıldı.

Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı
Hadise\'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

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Son Dakika Magazin Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burhan ünlü:
    Tam şeytan ?????????? 3 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Kalçasını tuttuğu fotoğrafı göremiyorum admin! 3 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    Belçika motoru 2 0 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Chenneme odun lazım olacak böyle şeyler 2 0 Yanıtla
  • Furkan Demir:
    Uçurtma kuyruğu olmuş 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    o daha neler tutuyor dur 2 0 Yanıtla
  • MEHMET DEMIREL:
    Böyle habercilik mi olur ?? 2 0 Yanıtla
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