Hadise’den iddialı pozlar ve efsane dans! Beyrut’u salladı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ziyaretinden renkli görüntüleri takipçileriyle buluşturdu. 40 yaşındaki şarkıcı, katıldığı özel gecede tarzıyla dikkat çekerken objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.

İDDİALI POZLARINI PAYLAŞTI

Gecede tercih ettiği tarzıyla öne çıkan Hadise, kamera karşısına geçerek peş peşe pozlar verdi. Ünlü şarkıcı, özel geceden karelerin yanı sıra dans ettiği anları da takipçileriyle paylaştı.

“HADİSE IN DA HOUSE”

Enerjik dansıyla dikkat çeken Hadise, paylaşımına “Hadise in da house” notunu düştü. Hareketli dansıyla geceye renk katan şarkıcı, eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Hadise, Beyrut görüntülerinin ardından leopar desenli mayosuyla ayna karşısında çekildiği fotoğrafı da paylaştı. Ünlü şarkıcı, tatilinden bir kareyi daha takipçilerinin beğenisine sundu.